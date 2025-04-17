В Рязани разыскивают очевидцев трех ДТП с пострадавшими

«Если вы стали очевидцем какого-либо из указанных происшествий или располагаете информацией по данному факту, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

В Рязани разыскивают очевидцев трех ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первая авария случилась 24 октября 2024 года вблизи дома № 60 по улице Новоселов. 52-летняя рязанка за рулем автомобиля Skoda сбила 63-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Второе ДТП произошло днем 2 декабря 2024 года вблизи дома № 34А по улице Ситниковская. 37-летний житель Самарской области на «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 28-летний местный житель. В ДТП пострадал рязанец и его 35-летний пассажир 35-лет, а также 24-летний пассажир первого автомобиля. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Третья авария случилась 16 января 2025 года вблизи дома № 1 корпус 4 по улице Чкалова. 38-летний рязанец за рулем автомобиля Ford сбил двух пешеходов — 55-летнюю 25-летнюю местных жительниц, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеходы с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

«Если вы стали очевидцем какого-либо из указанных происшествий или располагаете информацией по данному факту, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.