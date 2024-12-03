Три человека пострадали в ДТП с двумя «Ладами» в Рязани

Авария произошла 2 декабря напротив дома № 34-А на улице Ситниковская.

Три человека пострадали в ДТП с двумя «Ладами» в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 2 декабря напротив дома № 34-А на улице Ситниковская. Предварительно, 37-летний житель Самарской области на «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 28-летний местный житель.

В ДТП пострадал рязанец и его 35-летний пассажир 35-лет, а также 24-летний пассажир первого автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.