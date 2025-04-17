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В РГУ в 2025 году заработает лаборатория искусственного интеллекта
«Совместно с одним из партнеров мы создаем лабораторию искусственного интеллекта исключительно на его средства, которая необходима не только для физмата, но и для других направлений», — сообщил Боков.

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина появится лаборатория искусственного интеллекта. Об этом сообщил ректор РГУ Дмитрий Боков в прямом эфире ЦУРа.

Он отметил, что университет ведет активную работу с индустриальными партнерами.

«Совместно с одним из партнеров мы создаем лабораторию искусственного интеллекта исключительно на его средства, которая необходима не только для физмата, но и для других направлений», — сообщил Боков.

При этом он сообщил, что в вузе нет необходимого количества средств для создания данной лаборатории, поэтому необходимо было находить партнеров в секторе экономики, предпринимателей.

Ректор уточнил, что в РГУ организовали курсы повышения квалификации для преподавателей по теме искусственного интеллекта.

По словам Дмитрий Бокова, лаборатория должна появиться в течение 2025 года. Он назвал «странным» отсутствие в вузе инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что РГУ получит грант в размере 50 млн на создание новых пространств для студентов.