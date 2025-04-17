РГУ получит грант в размере 50 млн на создание новых пространств для студентов

Денежные средства направят на обновление актового зала, где проходят мероприятия, и модернизацию трех лабораторий. «Мы создадим новые пространства для студентов и приобретем транспорт для перевозки обучающихся, поскольку есть необходимость в полевых практиках у института естественных наук. В последний раз его приобретали в 2011 году», — отметил Боков.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина получит региональный грант в размере 50 миллионов рублей на создание новых учебных пространств. Об этом сообщил ректор РГУ Дмитрий Боков в прямом эфире ЦУРа.

Денежные средства направят на обновление актового зала, где проходят мероприятия, и модернизацию трех лабораторий.

«Мы создадим новые пространства для студентов и приобретем транспорт для перевозки обучающихся, поскольку есть необходимость в полевых практиках у института естественных наук. В последний раз его приобретали в 2011 году», — отметил Боков.

Также он уточнил, университету необходимо «очень быстро бежать», чтобы быть современным учебным заведением. По словам ректора, благодаря реализации запланированных проектов РГУ оправдает доверие рязанцев.

Боков рассказал, что университет продолжит сотрудничать с известными педагогами, общественными и политическими деятелями, а также выпускников для проведения лекций.

Напомним, 17 апреля Дмитрия Бокова избрали ректором РГУ, его кандидатуру поддержали 93 делегата.