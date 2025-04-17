Рязанская полиция начала проверку после сообщений о неадекватном мужчине на улице

Напомним, вечером 16 апреля рязанцы сообщили, что неадекватный мужчина приставал к прохожим и разбил стекло автомобиля. Также неадекват ударил мужчину.