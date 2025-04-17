Рязанская полиция начала проверку после сообщений о неадекватном мужчине на улице
Напомним, вечером 16 апреля рязанцы сообщили, что неадекватный мужчина приставал к прохожим и разбил стекло автомобиля. Также неадекват ударил мужчину.
Рязанская полиция начала проверку после сообщений о неадекватном мужчине, разбившем окно авто. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, вечером 16 апреля рязанцы сообщили, что неадекватный мужчина приставал к прохожим и разбил стекло автомобиля. Также неадекват ударил мужчину.
Видео с места можно посмотреть по ссылке.