В Рязани неадекватный мужчина приставал к прохожим и разбил стекло автомобиля
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 16 апреля. «Сегодня мужик приставал к прохожим, разбил лобовое стекло, ударил мужчину», — написал автор.
В Рязани неадекватный мужчина приставал к прохожим и разбил стекло автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 16 апреля.
«Сегодня мужик приставал к прохожим, разбил лобовое стекло, ударил мужчину», — написал автор.
На месте работали сотрудники полиции.