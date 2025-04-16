В Рязани неадекватный мужчина приставал к прохожим и разбил стекло автомобиля

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 16 апреля. «Сегодня мужик приставал к прохожим, разбил лобовое стекло, ударил мужчину», — написал автор.