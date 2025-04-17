Дмитрия Бокова избрали ректором РГУ имени Есенина

Выбора ректора прошли 17 апреля. В конференции приняли участие 108 делегатов от структурных подразделений вуза и обучающихся. На должность ректора избирались Дмитрий Боков, Сергей Жеглов, Павел Левин. Кандидатуру Бокова поддержали 93 делегата. Он займет должность ректора на пять лет.