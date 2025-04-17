Дмитрия Бокова избрали ректором РГУ имени Есенина
Выбора ректора прошли 17 апреля. В конференции приняли участие 108 делегатов от структурных подразделений вуза и обучающихся. На должность ректора избирались Дмитрий Боков, Сергей Жеглов, Павел Левин. Кандидатуру Бокова поддержали 93 делегата. Он займет должность ректора на пять лет.
Дмитрия Бокова избрали ректором РГУ имени Есенина. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Выбора ректора прошли 17 апреля. В конференции приняли участие 108 делегатов от структурных подразделений вуза и обучающихся. На должность ректора избирались Дмитрий Боков, Сергей Жеглов, Павел Левин.
Кандидатуру Бокова поддержали 93 делегата. Он займет должность ректора на пять лет.