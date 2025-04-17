Опубликован прогноз погоды на 18 апреля
По данным ведомства, в пятницу будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +20…+25°С.
Опубликован прогноз погоды на 18 апреля. Информацию разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в пятницу будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +20…+25°С.
Ранее рязанцев предупредили об аномальной жаре.