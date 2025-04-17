Рязанцев предупредили об аномальной жаре

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 17 по 21 апреля 2025 года на территории Рязанской области ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более (норма 8-9°С).