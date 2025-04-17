МЧС сообщило подробности крупного пожара в Рязани

Возгорание случилось в нежилом доме № 6 на улице Северный переулок. Площадь, пройденная огнем составила 300 квадратных метров. На месте работают пять единиц пожарной техники, четыре единицы инженерной техники и 25 человек. Пожар локализовали. По предварительной информации пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.