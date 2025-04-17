В Рязани на Северном переулке загорелся нежилой дом
Сообщение о возгорании поступило 17 апреля в 12:47. На тушение выехали три единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Причины и подробности произошедшего пока неизвестны.
В Рязани на Северном переулке загорелся нежилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило 17 апреля в 12:47.
На тушение выехали три единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
Причины и подробности произошедшего пока неизвестны.
Фото и видео: соцсети.