Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа

С момента введения в феврале 2022-го действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. Ранее сообщалось, что военное положение на Украине могут отменить 9 мая.

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на парламентария Алексея Гончаренко.

С момента введения в феврале 2022-го действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней.

Ранее сообщалось, что военное положение на Украине могут отменить 9 мая.