На Украине могут отменить военное положение 9 мая

По словам депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, в украинские военкоматы поступают негласные инструкции о приостановке набора граждан в ВСУ. Он заявил, что военное положение и указ о мобилизации, действующие до 9 мая, могут не продлить.