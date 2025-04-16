Рязанец попал под поезд, ему ампутируют ногу

Инцидент произошел около 7 утра в среду, 16 апреля. Поезд травмировал 21-летнего рязанца. Его госпитализировали, он в реанимации, у него повреждены обе ноги. По предварительной информации, молодой человек переходил жд-пути в неположенном месте.

Рязанец попал под поезд на платформе в Недостоеве, ему ампутируют ногу. Об инциденте РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Инцидент произошел около 7 утра в среду, 16 апреля. Поезд травмировал 21-летнего рязанца. Его госпитализировали, он в реанимации, у него повреждены обе ноги.

По предварительной информации, молодой человек подлезал под поезд, чтобы перейти жд-пути, в это время состав тронулся.