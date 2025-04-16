Опубликовано фото с места смертельной аварии в Касимовском районе

Напомним, авария произошла примерно в 6:30 16 апреля в Касимовском районе на 27 километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов». По предварительной информации, 48-летний рязанец за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте.