В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла примерно в 6:30 16 апреля в Касимовском районе на 27 километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов». По предварительной информации, 48-летний рязанец за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области водитель погиб после опрокидывания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла примерно в 6:30 16 апреля в Касимовском районе на 27 километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов». По предварительной информации, 48-летний рязанец за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.