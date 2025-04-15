В Рыбновском районе произошел еще один пожар

ЧП случилось во вторник, 15 апреля, в селе Летово. Там загорелся дачный дом и частично хозпостройка, была угроза перехода огня на соседнее жилое здание. Пожарные не допустили распространения возгорания. В тушении участвовали 12 человек, привлекалось пять единиц техники. В результате дачный дом уничтожен огнем, повреждена хозяйственная постройка, жилой дом не пострадал.

В Рыбновском районе произошел еще один пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

ЧП случилось во вторник, 15 апреля, в селе Летово. Там загорелся дачный дом и частично хозпостройка, была угроза перехода огня на соседнее жилое здание.

Пожарные не допустили распространения возгорания. В тушении участвовали 12 человек, привлекалось пять единиц техники.

В результате дачный дом уничтожен огнем, повреждена хозяйственная постройка, жилой дом не пострадал.

Напомним, ранее в Рыбном сгорел двухквартирный дом.