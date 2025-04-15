В Рыбном сгорел двухквартирный дом

ЧП случилось 15 апреля. По данным МЧС, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом. В тушении пожара участвовало 23 человека, привлекалось 7 единиц техники, в том числе инженерная. Двухквартирный дом получил повреждения по всей площади, не допущено перехода огня на соседние строения. Пострадавших нет.