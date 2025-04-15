В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 7 по 13 апреля в регионе зарегистрировано 5 654 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 13,5%. Также на территории Рязанской области зарегистрировано 12 случаев COVID-19, что на 7,7% ниже уровня прошлой недели.

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 7 по 13 апреля в регионе зарегистрировано 5 654 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 13,5%.

Также на территории Рязанской области зарегистрировано 12 случаев COVID-19, что на 7,7% ниже уровня прошлой недели.