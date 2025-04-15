В Рязанской области пропала 62-летняя Валентина Ерошкина

Она проживает в поселке Сотницыно Сасовского района. С 12 апреля ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см., среднего телосложения, волосы короткие, крашеные, темно — рыжие, глаза карие, родимое пятно на левом предплечье. Одежда: черные обтягивающие штаны, белый свитер, красная вязаная жилетка и шапка, светло — фиолетовая куртка, черные полусапожки.