В рязанской деревне произошел крупный пожар

Днем 15 апреля в деревне Петряево Клепиковского района произошел крупный пожар. Сгорели 3 хозяйственные постройки, 3 дачных и один нежилой дом. Площадь пожара составила 250 кв. м. На пожаре работают экстренные службы.