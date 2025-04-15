В Рязани открылись Пасхальные ярмарки

Ярмарки будут работать на площади перед МКЦ и у ЦНТИ в Московском районе. На них рязанцы смогут купить фермерскую продукцию из региона: куличи, творожные пасхи, сыры, сливочное масло, йогурты, другие молочные продукты, мед, овощи, выпечку, иван-чай и сладости. Работа ярмарок продлится до 19 апреля.