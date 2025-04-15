В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 15 апреля

За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет.