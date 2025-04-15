Умер экс-председатель Рязанского облисполкома Валерий Калашников

Ученый, академик Российской академии наук, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, с 1991 года директор Всероссийского НИИ коневодства скончался в возрасте 74 лет. В 1986 году он был первым секретарем Рыбновского райкома КПСС, в 1988 году возглавил Рязанский обком КПСС. С 1990 по 1991 годы был председателем Рязанского облисполкома.