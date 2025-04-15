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Стали известны подробности пожара в полях у Дядькова
По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о загорании травы поступила 15 апреля в 11:20. На тушение выехали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Стали известны подробности пожара в полях у Дядькова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным ведомства, информация о загорании травы поступила 15 апреля в 11:20.

На тушение выехали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что огонь подобрался к жилым домам.