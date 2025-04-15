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Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на стадионе ЦСК
Инцидент произошел вечером, 15 апреля. На тушение выезжали единицы спецтехники и 13 человек. Огнем повреждено имущество в подтрибунном пространстве. Площадь предварительно около 40 кв. м. Среди людей никто не пострадал.

Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на стадионе ЦСК. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером, 15 апреля. На тушение выезжали единицы спецтехники и 13 человек.

Огнем повреждено имущество в подтрибунном пространстве. Площадь предварительно около 40 кв. м.

Среди людей никто не пострадал.

Ранее о задымлении сообщили жители в соцсетях.

Фото: Telegram-канал «Вести. Дежурный по Рязани».