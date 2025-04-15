Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на стадионе ЦСК

Инцидент произошел вечером, 15 апреля. На тушение выезжали единицы спецтехники и 13 человек. Огнем повреждено имущество в подтрибунном пространстве. Площадь предварительно около 40 кв. м. Среди людей никто не пострадал.