Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на стадионе ЦСК
Инцидент произошел вечером, 15 апреля. На тушение выезжали единицы спецтехники и 13 человек. Огнем повреждено имущество в подтрибунном пространстве. Площадь предварительно около 40 кв. м. Среди людей никто не пострадал.
Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на стадионе ЦСК. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел вечером, 15 апреля. На тушение выезжали единицы спецтехники и 13 человек.
Огнем повреждено имущество в подтрибунном пространстве. Площадь предварительно около 40 кв. м.
Среди людей никто не пострадал.
Ранее о задымлении сообщили жители в соцсетях.
Фото: Telegram-канал «Вести. Дежурный по Рязани».