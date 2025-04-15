Рязанцев попросили помочь в поиске пропавших пять лет назад отца и дочери. Информацию разместил региональный ПСО «ЛизаАлерт».
7 марта 2020 года на тот момент четырехлетнюю Злату Нелюбову в неизвестном направлении увез из дома ее отец Олег Вячеславович Нелюбов. Отмечается, что мужчина лишен родительских прав и объявлен в международный розыск, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.
Девочка с биологическим отцом могут находиться в любом регионе России или даже за рубежом. Их поиском занимаются следственные органы и добровольцы.
Приметы девятилетней Златы: рост 130 см, светло-русые волосы, серые глаза.
Приметы 47-летнего Олега Нелюбова: рост 177 см, плотного телосложения, светлые волосы, серые глаза.
Любую информацию просят сообщать на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»