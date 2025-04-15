Рязанцам рассказали о том, что их ждет лето без комаров

Ученый отметила, что из-за отсутствия половодья ожидается снижение численности кровососущих насекомых. «Совсем без комаров, конечно, не получится. Но вследствие маловодья количество пригодных мест для развития личинок уменьшается. Соответственно, можно ожидать и уменьшение численности комаров», — рассказала Иванчева. Она отметила, что если водоемы, где сейчас происходит нерест рыбы, быстро не пересохнут и не погибнет отложенная икра, то будущие поколения не погибнут, но такая возможность есть.

Рязанцам рассказали о том, что их ждет лето без комаров. Информацией с РЗН. Инфо поделилась кандидат биологических наук Елена Иванчева.

Ученый отметила, что из-за отсутствия половодья ожидается снижение численности кровососущих насекомых.

«Совсем без комаров, конечно, не получится. Но вследствие маловодья количество пригодных мест для развития личинок уменьшается. Соответственно, можно ожидать и уменьшение численности комаров», — рассказала Иванчева.

Кроме того, она отметила, что если водоемы, где сейчас происходит нерест рыбы, быстро не пересохнут и не погибнет отложенная икра, то будущие поколения не погибнут, но такая возможность есть.