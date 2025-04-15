Пьяный рязанец избил и ограбил знакомую в кафе

Инцидент произошел вечером 14 апреля. В полицию обратился неравнодушный гражданин и сообщил о произошедшем в заведении на окраине города. Оперативники опросили 49-летнюю потерпевшую. Рязанка рассказала, что встретилась с близким знакомым. Недавно у них вышла размолвка, но накануне удалось помириться. В какой-то момент 42-летний мужчина начал упрекать подругу в переписке с другим и требовать показать телефон. Женщина отказалась. Тогда дебошир избил ее, отобрал смартфон и убежал.