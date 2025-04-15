Прокуратура помогла рязанскому инвалиду восстановить лекарственное обеспечение
Установлено, что 62-летний житель Захаровского района по медицинским показаниям нуждается в приеме льготных препаратов. Однако в нарушение требований закона органы здравоохранения не обеспечили его медикаментами, и он приобрел их самостоятельно. Суд удовлетворил требование об обеспечении пациента лекарствами и возмещении расходов.
Прокуратура помогла рязанскому инвалиду восстановить лекарственное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что 62-летний житель Захаровского района по медицинским показаниям нуждается в приеме льготных препаратов. Однако в нарушение требований закона органы здравоохранения не обеспечили его медикаментами, и он приобрел их самостоятельно.
Суд удовлетворил требование об обеспечении пациента лекарствами и возмещении расходов.