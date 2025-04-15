На Рязанской ВДНХ проведут работы по озеленению

Отмечается, что на площадке в мае высадят более полутора тысяч многолетних растений. Ели, ивы, дерен, липы, кусты сирени, спирея, клены и гортензии подготовят к началу следующей недели. В последний весенний месяц клумбы оформят сезонными однолетниками. Для ухода за насаждениями организована система подключения к воде в локациях у зеленых зон. Это позволит равномерно орошать каждый цветок и куст на ВДНХ.

На Рязанской ВДНХ проведут работы по озеленению. Об этом сообщили в соцсетях городского пространства.

Отмечается, что на площадке в мае высадят более полутора тысяч многолетних растений. Ели, ивы, дерен, липы, кусты сирени, спирея, клены и гортензии подготовят к началу следующей недели. В последний весенний месяц клумбы оформят сезонными однолетниками.

Для ухода за насаждениями организована система подключения к воде в локациях у зеленых зон. Это позволит равномерно орошать каждый цветок и куст на ВДНХ.