Мизулину попросили объяснить трату 200 млн рублей из бюджета России

По словам депутата, в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» получила эту сумму из бюджета РФ. «Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — поинтересовался он у главы ЛБИ.

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину попросили объяснить трату 200 млн рублей из бюджета России. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на Telegram-канал вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

По словам депутата, в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» получила эту сумму из бюджета РФ.

«Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — поинтересовался он у главы ЛБИ.

Также парламентарий спросил у Мизулиной, почему она сначала попросила МВД проверить деятельность Паши Техника, но потом внезапно перестала пытаться инициировать проверки в отношении музыканта. Он пригласил руководительницу ЛБИ в Госдуму, чтобы обсудить эти вопросы.

Фото: Кирилл Морозов.