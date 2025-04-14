В Рязани на остановке общественного транспорта нашли тело без признаков жизни

Инцидент произошел на улице Есенина, рядом с остановкой «Завод САМ». «У погибшего все лицо в крови, рядом лужа», — говорится в посте. Подробности происшествия уточняются.

В Рязани на остановке общественного транспорта нашли тело без признаков жизни. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Есенина, рядом с остановкой «Завод САМ».

«У погибшего все лицо в крови, рядом лужа», — говорится в посте.

Подробности происшествия уточняются.