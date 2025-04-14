В мэрии прокомментировали пробку из-за остановки троллейбусов в центре Рязани
По информации ведомства, около 11 часов на пересечении Дзержинского Первомайского проспекта произошел обрыв контактного провода. «В 11:44 обрыв устранили, троллейбусы поехали», — отметили в горадминистрации.
В горадминистрации прокомментировали пробку из-за остановки троллейбусов на Первомайском проспекте. Комментарий РЗН. Инфо дали в пресс-службе мэрии.
По информации ведомства, около 11 часов на пересечении Дзержинского Первомайского проспекта произошел обрыв контактного провода.
«В 11:44 обрыв устранили, троллейбусы поехали», — отметили в горадминистрации.
Напомним, в центре Рязани образовалась пробка из-за остановившихся троллейбусов.