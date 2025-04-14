В центре Рязани образовалась пробка из-за остановившихся троллейбусов
Инцидент произошел в понедельник, 14 апреля, на Первомайском проспекте. На дороге выстроилась колонна общественного транспорта. По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке серьезно затруднено. Официальная причина уточняется.
В центре Рязани образовалась пробка из-за остановившихся троллейбусов. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в понедельник, 14 апреля, на Первомайском проспекте. На дороге выстроилась колонна общественного транспорта.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке серьезно затруднено.
Официальная причина уточняется.