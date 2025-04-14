Украину предложили полностью экономически интегрировать в Евросоюз

По данным издания, глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Еврокомиссии полностью экономически интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления страны в союз. Сийярто отметил, что переговоры о полноправном членстве Украины в объединении могут начаться уже в этом году.