Следком проведет проверку из-за трупа на остановке в Рязани
«По данному факту Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — сообщили в следкоме. О личности погибшего данных нет.
СК проведет проверку из-за трупа на остановке «Завод САМ» в Рязани, который обнаружили в ночь на 14 апреля. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — сообщили в следкоме.
О личности погибшего данных нет.
Напомним, рядом с трупом была лужа крови.