Следком проведет проверку из-за трупа на остановке в Рязани

«По данному факту Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — сообщили в следкоме. О личности погибшего данных нет.

СК проведет проверку из-за трупа на остановке «Завод САМ» в Рязани, который обнаружили в ночь на 14 апреля. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — сообщили в следкоме.

О личности погибшего данных нет.

Напомним, рядом с трупом была лужа крови.