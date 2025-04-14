Москвича отправят в колонию за смертельное ДТП с рязанским подростком

Установлено, что в июне 2024 года житель Московской области на ИЖ 2126-020 недалеко от поселка Мурмино при повороте не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся во встречном направлении. В результате ДТП 17-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Москвича отправят в колонию за смертельное ДТП с рязанским подростком. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2024 года 64-летний житель Московской области за рулем автомобиля ИЖ 2126-020 недалеко от поселка Мурмино при повороте на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся во встречном направлении. В результате ДТП 17-летний пассажир двухколесного транспорта скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, об аварии сообщила пресс-служба регионального УМВД.