Мигрантам хотят запретить оформление в качестве самозанятых

Соответствующий проект планируют внести в Госдуму. Согласно документу, речь идет об иностранцах, не имеющих законных оснований для нахождения на территории РФ, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По мнению авторов инициативы, это позволит усилить государственный контроль за мигрантами и их деятельностью на территории страны, а также защитить интересы российских граждан.

Мигрантам хотят запретить оформление в качестве самозанятых. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

Ограничение может коснуться тех, кто внесен в реестр контролируемых лиц МВД России. Соответствующий проект планируют внести в Госдуму.

Согласно документу, речь идет об иностранцах, не имеющих законных оснований для нахождения на территории РФ, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По мнению авторов инициативы, это позволит усилить государственный контроль за мигрантами и их деятельностью на территории страны, а также защитить интересы российских граждан.

«Мы решили пойти дальше и распространить аналогичный запрет на мигрантов, применяющих специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“, то есть являющихся самозанятыми. Возможность платить сниженный налог была разработана в первую очередь для российских граждан, различных мастеров и специалистов, работающих на себя во благо общества и страны, а не для малообразованных приезжих, которые к тому же пренебрегают законами в нашей стране», — заявил Слуцкий.

По словам авторов законопроекта, тысячи мигрантов, работающих в России курьерами или водителями, оформляют себе самозанятость, чтобы платить налог по сниженной ставке.