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Девушку, напавшую на скопинского актера Деля, отправили под домашний арест
Александру Дрозоду отправили под домашний арест до 11 июня. В суде она заявила, что ударила мужчину ножом, чтобы защитить ребенка. По данным «Фонтанки», состояние Ильи Деля после ранения удовлетворительное, его планируют выписать через пару дней. Напомним, его госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга 12 апреля. Тогда во время ссоры с девушкой он получил удары ножом в грудь и руку. Дель известен по киноролям в картинах «Цой», «Фандорин. Азазель», «Содержанки» и других.

Девушку, напавшую с ножом на скопинского актера Деля, отправили под домашний арест. Об этом сообщает «Фонтанка. ру».

Александру Дрозоду отправили под домашний арест до 11 июня. В суде она заявила, что ударила мужчину ножом, чтобы защитить ребенка.

По данным «Фонтанки», состояние Ильи Деля после ранения удовлетворительное, его планируют выписать через пару дней.

Напомним, его госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга 12 апреля. Тогда во время ссоры с девушкой он получил удары ножом в грудь и руку.

Дель известен по киноролям в картинах «Цой», «Фандорин. Азазель», «Содержанки» и других.