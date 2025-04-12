В Санкт-Петербурге скопинского актера ранила ножом возлюбленная

Инцидент произошел рано утром 12 апреля в квартире актера в Санкт-Петербурге. Отмечается, что 40-летний Илья Дель и его 26-летняя девушка Александра Дроздова (тоже актриса) поругались. Во время ссоры она ударила мужчину ножом в грудь и руку. Он сам себе вызвал скорую. Как отметили в посте, врачи Мариинской больницы сейчас борются за жизнь актера, он находится в шоковой реанимации в тяжелом состоянии. Дель получил несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое легкое. Дроздова задержана, дает пояснения полиции, уточнил SHOT.

В Санкт-Петербурге скопинского актера Илью Деля ранила ножом его девушка. Об этом 12 апреля сообщил SHOT.

По данным канала, инцидент произошел рано утром 12 апреля в квартире актера в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что 40-летний Илья Дель и его 26-летняя девушка Александра Дроздова (тоже актриса) поругались. Во время ссоры она ударила мужчину ножом в грудь и руку. Потерпевший сам себе вызвал скорую.

Как отметили в посте, врачи Мариинской больницы сейчас борются за жизнь актера, он находится в шоковой реанимации в тяжелом состоянии. Дель получил несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое легкое.

Дроздова задержана, дает показания, уточнил SHOT.

Согласно данным в открытых источниках, Илья Дель родился 3 апреля 1985 года в Липецке. Актерскую карьеру начал с раннего детства, когда играл в спектаклях Молодежного театра «Предел» в Скопине, где режиссером работает его отец Владимир Дель. Сейчас артист играет в петербургском театре Ленсовета.

Как уточнил SHOT, Илья Дель известен по киноролям в картинах «Цой», «Фандорин. Азазель», «Содержанки» и других.