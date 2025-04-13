В Рязани на улице Новоселов неизвестные разбили стекло иномарки

Отмечается, что инцидент произошел около дома № 37. На кадрах видно, что заднее стекло у «БМВ» разбито бутылкой спиртного. «Видимо, скинули с окна», — написал автор.