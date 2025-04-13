Рязанка спасла семейный бюджет от телефонных мошенников

Отмечается, что жительница Новомичуринска, услышав разговор своего супруга с кем-то с помощью одного из мессенджеров. Тот собирался в банк, чтобы оформить кредит на 800 тысяч и перевести деньги на «безопасный» счет. Оказалось, пока она ходила в магазин, муж уже успел перевести мошенникам 38 тысяч рублей. Представившись сотрудниками ФСБ, они сообщили мужчине, что кто-то пытается взять на его имя кредит. Полицейские возбудили уголовное дело.

Рязанка спасла семейный бюджет от телефонных мошенников. Об этом сообщает ИД Пресса.

Отмечается, что жительница Новомичуринска, услышав разговор своего супруга с кем-то с помощью одного из мессенджеров. Тот собирался в банк, чтобы оформить кредит на 800 тысяч и перевести деньги на «безопасный» счет.

Оказалось, пока она ходила в магазин, муж уже успел перевести мошенникам 38 тысяч рублей. Представившись сотрудниками ФСБ, они сообщили мужчине, что кто-то пытается взять на его имя кредит.

Полицейские возбудили уголовное дело.