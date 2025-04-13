На месте снесенных гаражей в центре Рязани появится парковка

Отмечается, что новую парковку рядом с Рязанской ВДНХ обустроят на месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой.

На месте снесенных гаражей в центре Рязани появится парковка. Об этом сообщил мэр Рязани Виталий Артемов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что новую парковку рядом с Рязанской ВДНХ обустроят на месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой.

Напомним, что также планируется расширить проезжую часть на Окском шоссе.