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Около рязанской спортшколы «Комета» построят два новых корпуса
По словам главы региона, рядом с основным зданием планируют построить два новых корпуса. Для тренировок появится четыре дополнительных зала. Отмечается, что дзюдо смогут заниматься более 1100 спортсменов, что почти вдвое больше, чем на данный момент. Как отметил Павел Малков, строительство начнут в 2025 году. Также в здании обновят входную зону и систему отопления. Около «Кометы» обустроят парковку для посетителей, а на месте пустыря позади школы сделают большую спортплощадку. Заниматься спортом на свежем воздухе смогут все желающие. Павел Малков уточнил, что в 2024 году здание уже начали приводить в порядок: отремонтировали крышу, спортивный и тренажерный залы.

У рязанской спортшколы «Комета» построят два новых корпуса. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Он посетил спортшколу и обсудил ее дальнейшее развитие.

По словам главы региона, рядом с основным зданием планируют построить два новых корпуса. Для тренировок появится четыре дополнительных зала.

Отмечается, что дзюдо смогут заниматься более 1100 спортсменов, что почти вдвое больше, чем на данный момент.

Как отметил Павел Малков, строительство начнут в 2025 году.

Также в здании обновят входную зону и систему отопления. Около «Кометы» обустроят парковку для посетителей, а на месте пустыря позади школы сделают большую спортплощадку. Заниматься спортом на свежем воздухе смогут все желающие.

Павел Малков уточнил, что в 2024 году здание уже начали приводить в порядок: отремонтировали крышу, спортивный и тренажерный залы.

В августе 2024 году стало известно, что в рязанской спортивной школе «Комета» появятся новые залы для дзюдо. Губернатор региона в декабре сообщал, что запланировано расширение площадей здания.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова