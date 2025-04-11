В Рязани состоится третий общегородской субботник

Третий по счету субботник состоится 12 апреля во всех районах Рязани. В уборке примут участие сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий, организации всех форм собственности. Также принять участие в субботнике могут все желающие.

В Рязани состоится третий общегородской субботник. Об этом сообщает сайт мэрии.

Третий по счету субботник состоится 12 апреля во всех районах Рязани. В уборке примут участие сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий, организации всех форм собственности. Также принять участие в субботнике могут все желающие.