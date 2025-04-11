Рязанской полицейской овчарке на пенсии нашли новых хозяев

Собаку по кличке Цамбия решили забрать супруги из Шиловского района. Они рассказали, что быстро приняли решение, поскольку втроем на пенсии им будет веселее. Отмечается, что Цамбия отслужила восемь лет в кинологической службе. По словам полицейских, овчарка одаренная, быстро обучилась всем командам, понимает их с полуслова. Постоянного напарника у нее не было, поэтому после выхода на пенсию оказалась без хозяина.

Рязанской полицейской овчарке на пенсии нашли новых хозяев. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Собаку по кличке Цамбия решили забрать супруги из Шиловского района. Они рассказали, что быстро приняли решение, поскольку втроем на пенсии им будет веселее.

Отмечается, что Цамбия отслужила восемь лет в кинологической службе. По словам полицейских, овчарка одаренная, быстро обучилась всем командам, понимает их с полуслова. Постоянного напарника у нее не было, поэтому после выхода на пенсию оказалась без хозяина.

Ранее сообщалось о поиске хозяев для Цамбии.

Фото: ГТРК «Ока».