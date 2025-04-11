Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
Вск, 13
Пнд, 14
11°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 86.10 11/04 18:25
Нал. EUR 95.43 / 97.49 11/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
5 075
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
6 957
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
21 566
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
25 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанской полицейской овчарке на пенсии нашли новых хозяев
Собаку по кличке Цамбия решили забрать супруги из Шиловского района. Они рассказали, что быстро приняли решение, поскольку втроем на пенсии им будет веселее. Отмечается, что Цамбия отслужила восемь лет в кинологической службе. По словам полицейских, овчарка одаренная, быстро обучилась всем командам, понимает их с полуслова. Постоянного напарника у нее не было, поэтому после выхода на пенсию оказалась без хозяина.

Рязанской полицейской овчарке на пенсии нашли новых хозяев. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Собаку по кличке Цамбия решили забрать супруги из Шиловского района. Они рассказали, что быстро приняли решение, поскольку втроем на пенсии им будет веселее.

Отмечается, что Цамбия отслужила восемь лет в кинологической службе. По словам полицейских, овчарка одаренная, быстро обучилась всем командам, понимает их с полуслова. Постоянного напарника у нее не было, поэтому после выхода на пенсию оказалась без хозяина.

Ранее сообщалось о поиске хозяев для Цамбии.

Фото: ГТРК «Ока».