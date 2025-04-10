В Рязани ищут хозяев для полицейской немецкой овчарки, вышедшей на пенсию

Отмечается, что собаке 8 лет, она живет в кинологическом центре УМВД России по Рязанской области. Обычно служебных собак забирает к себе кинолог, однако у Цамбии такого постоянного кинолога не было — они менялись. Желающие дать животному новый дом могут связаться по телефону: 8 (4912) 29-99-50.