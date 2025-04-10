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В Рязани ищут хозяев для полицейской немецкой овчарки, вышедшей на пенсию
Отмечается, что собаке 8 лет, она живет в кинологическом центре УМВД России по Рязанской области. Обычно служебных собак забирает к себе кинолог, однако у Цамбии такого постоянного кинолога не было — они менялись. Желающие дать животному новый дом могут связаться по телефону: 8 (4912) 29-99-50.

В Рязани ищут хозяев для полицейской немецкой овчарки Цамбии, вышедшей на пенсию. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что собаке 8 лет, она живет в кинологическом центре УМВД России по Рязанской области.

Обычно служебных собак забирает к себе кинолог, однако у Цамбии такого постоянного кинолога не было — они менялись.

Желающие дать животному новый дом могут связаться по телефону: 8 (4912) 29-99-50.