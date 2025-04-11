Рязанка рассказала о стае бродячих собак на улице Великанова

По словам женщины, животные обитают в районе дома № 8."Рядом находится детский сад. Решите этот вопрос или вы будете ждать, пока они на маленького ребенка нападут", — обратилась автор поста к горадминистрации.