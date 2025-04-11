В Рязани озвучили список улиц, на которых смогут обустроить велодорожки

Организовать велодорожки планируют на следующих улицах: Московское шоссе, улица Интернациональная, улица Зубковой, улица Советской Армии, Касимовское шоссе, проезд Речников, дорога, параллельная Окскому шоссе, с выходом на проезд Речников.