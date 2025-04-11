В Рязани озвучили список улиц, на которых смогут обустроить велодорожки
Организовать велодорожки планируют на следующих улицах: Московское шоссе, улица Интернациональная, улица Зубковой, улица Советской Армии, Касимовское шоссе, проезд Речников, дорога, параллельная Окскому шоссе, с выходом на проезд Речников.
На некоторых улицах Рязани смогут обустроить велодорожки. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Организовать велодорожки планируют на следующих улицах:
- Московское шоссе,
- улица Интернациональная,
- улица Зубковой,
- улица Советской Армии,
- Касимовское шоссе,
- проезд Речников,
- дорога, параллельная Окскому шоссе, с выходом на проезд Речников.
Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам.